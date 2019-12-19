حائل 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسأقام ميدان الفروسية بحائل أمس حفل سباقه الثامن لهذا العام بحضور ملاك الخيل ومحبي رياضة الفروسية على ميدان الفروسية بالمنطقة .وتكون الحفل من خمسة أشواط حيث كسب الجواد "فاتل" للمالك مؤيد جندل الضعيفي سباق الشوط الرابع لحفل ميدان الفروسية, فيما تأهل الجواد "علم السماوي" للمالك والمدرب أنور أحمد المرشدي من ميدان حائل لسباق بطل الميادين التمهيدي بعد أن حقق المركز الأول في الشوط الخامس وحل ثانيا الجواد "باجل العز" لسلطان الطلاع وتسلم الكأس والدروع الفائزين من مدير الميدان بندر التبيناوي .أما الشوط الأول لمواليد 2017 فقد فاز الفرس "السدنة" لإسطبل النخبة بالمركز الأول, بينما حقق الجواد "التوباز" للمالك طلال الشريم المركز الأول في سباق الشوط الثاني, في حين نالت الفرس "عمارة" للمالك خميس الشمري المركز الاول في سباق الشوط الثالث مفتوح أفراس .// انتهى //10:15ت م0023