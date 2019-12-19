عرعر 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الحدود الشمالية أمس، ورش عمل في تقويم الأداء الوظيفي وميثاق الأداء لمدراء الإدارات في الفرع والمحافظات التابعة له وذلك بمقر الاجتماعات في مقر الفرع بمدينة عرعر.وتناولت الورشة شرح لائحة وزارة الخدمة المدنية، وكيفية صياغة الأهداف والتقدير الموزون للأهداف والجدارات .وتهدف الورشة على تهيئة الموظفين لتطبيق ميثاق لرفع مستوى العاملين في الوزارة .// انتهى //10:16ت م0024