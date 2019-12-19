رام الله 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم سبعة فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة.وقالت مصادر محلية في رام الله ، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله، واعتقلت الشاب كمال فيصل قنداح، فيما اعتقلت الفتى موسى عيسى شراكة، ويوسف منذر عليا، وجهاد أبو صبيح، والد الشاب جهاد عليان من مخيم الجلزون شمال رام الله، بالإضافة إلى سليمان قطش من قرية يبرود شرق رام الله، وعلاء علي البرغوثي من بلدة كوبر شمال رام الله.// انتهى //10:27ت م0025