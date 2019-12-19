عرعر 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسيتنافس 15 من فئة رجال الأعمال والصناع على عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بمدينة عرعر في الدورة العاشرة له عبر التصويت الإلكتروني الذي خصصته وزارة التجارة والاستثمار مؤخراً.وشهد التصويت في أول 10 ساعات أمس، بتصويت 1667 ناخباً وناخبة، فيما يتوقع أن يزيد العدد مع انتهاء فترة التصويت مساء اليوم.وأشارت لجنة الإشراف على الانتخابات أنه سيتم إعلان النتائج بعد الانتهاء من عملية التصويت عبر وسائل الاتصال المتاحة وعلى الموقع الإلكتروني للغرفة.// انتهى //10:49ت م0027