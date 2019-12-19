رام الله 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات رئيس دولة فلسطين محمود عباس في مستهل اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح مساء أمس على أنه لن يكون هناك انتخابات دون أن ينتخب أهل القدس وفي قلب المدينة.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتصويت الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني إلى جانب بيان "بتسليم" بشأن مواصلة الاحتلال استهداف الأطفال الفلسطينيين دون أن يشكلوا أي خطر عليه.وأشارت صحف الخميس إلى تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد كاسح لصالح قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.وأوردت مطالبة وزارة الخارجية الفلسطينية بفرض عقوبات على دولة الاحتلال لوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، خصوصًا في الأغوار الشمالية.ونشرت صحف فلسطين إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري أنه لن يترشح لتشكيل الحكومة المقبلة.// انتهى //10:50ت م0028