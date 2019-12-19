مكة المكرمة 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسدشنت الوكيل المساعد للشؤون النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود اليوم، مبادرة " عبق الطيب ".وأوضحت العبود أن المبادرة تستهدف تطييب المسجد الحرام وتعطيره وتبخير المصليات النسائية والسجاد فيه لتنعم القاصدات بأداء عبادتهن وسط أجواء روحانية خاشعة.وأضافت الدكتورة أن المبادرة تُفعل بشكل يومي بأرجاء المسجد الحرام امتثالاً للهدي النبوي حيث قال‏‎ﷺ : (حُبب لي من دنياكم ثلاث : الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة) .وأفادت أن المبادرة تأتي وفقًا لتطلعات القيادة الرشيدة لتسخير كافة الإمكانات وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام مُواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس .// انتهى //10:54ت م0029