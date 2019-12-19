تونس 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسعادت الصحف التونسية الصادرة اليوم، للحديث عن عدم اتضاح الصورة بشأن نجاح رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في تشكيل الحكومة، وتحديدًا في ضم كل من التيار الديمقراطي وحركة الشعب للائتلاف الحكومي القادم.وتحدثت في الشأن المغاربي، عن اندلاع اشتباكات دامية وغير مسبوقة على تخوم العاصمة طرابلس، بين الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق.وتطرقت صحف الخميس إلى منع جيش الاحتلال الإسرائيلي المزارعين الفلسطينيين من استكمال حراثة أراضيهم في الأغوار الشمالية.وكتبت صحف تونس في الشأن الدولي، عن توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابًا حاد اللهجة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اتهمها فيه بأنها "تشن حربًا مفتوحة على النظام الديمقراطي الأمريكي"، مشيرةً إلى أن خطاب ترامب جاء قبل تصويت مرتقب من مجلس النواب بشأن توجيه اتهامات لترامب في إطار إجراءات المساءلة الرامية إلى عزله من منصبه.// انتهى //11:59ت م0047