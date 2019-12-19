الجبيل 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واساحتفى مكتب التعليم بمحافظة الجبيل أمس، باليوم العالمي للغة العربية ٢٠١٩، تحت شعار "اللغة العربية والذكاء الاصطناعي"، حيث أقيمت بهذه المناسبة عدد من الأنشطة و الفعاليات المتنوعة، التي تهدف إلى تعزيز قيمة اللغة العربية لدى الطلاب والطالبات في جميع مدارس الجبيل.وأوضح مدير مكتب تعليم الجبيل معمر الزهراني، أن الإحتفال باليوم العالمي للغة العربية، يهدف إلى تأصيل اللغة العربية في نفوس الطلاب وتعريفهم بأهميتها والقيمة العالية التي تحظى بها نظرا لمكانتها في الحضارة البشرية و إسهاماتها في التطور العلمي على مدى قرون، مؤكداً على ضرورة تعريف طلاب المدارس بمكانة اللغة العربية كلغة عالمية تبوأت مكانة عريقة ، حيث ساهمت في حفظ المعارف و نقلها، و تطور العلم، كما أنها تظل خالدة ومواكبة للتغيير والتطوير.وأضاف الزهراني أن مدارسنا تولي اليوم العالمي اهتماما كل عام، إيماناً منها بأن اللغة العربية هي شريكة البقاء مع ديننا الحنيف ، حيث نزل القران فخراً بها.// انتهى //12:02ت م0048