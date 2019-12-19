بغداد 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بمجريات الجلسة التي عقدها مجلس النواب للتصويت على قانون الانتخابات الجديد, مركزةً على تباين وجهات نظر الكتل البرلمانية بشأن المادتين 15 و 16 من القانون.وتطرقت إلى المباحثات التي أجرتها الرئاسة العراقية مع الكتل السياسية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لأجل التوافق على اسم رئيس وزراء جديد يخلف عن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي.وتناولت تصوّيت مجلس النواب على مقترح يعد محافظة ذي قارمحافظة منكوبة وتشكيل لجنة لتسيير الأمور اليومية لمفوضية الانتخابات الحالية المنحلة.وعرجت على التظاهرات الشعبية الواسعة في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، منوهةً بدخولها لشهرها الثالث على التوالي, مبرزة ثباتها على مطالبها المعلنة ومن بينها إجراء انتخابات مبكرة واختيار رئيس وزراء مستقل.// انتهى //12:09ت م0051