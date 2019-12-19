الرياض 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسأبرمت الهيئة العامة للإحصاء أمس، اتفاقية شراكة مع شركة "عِلم" بهدف الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى الهيئة، في توفير منتجات البيانات المبكرة التي سيتم تقديمها على شكل رقمي، وتطوير خدمات البيانات الإحصائية، وفق أفضل المعايير الدولية، لدعم القرار في القطاعين العام والخاص.ووقع الاتفاقية معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، وعن الشركة رئيسها التنفيذي الدكتور عبد الرحمن بن سعد الجضعي، بحيث تقوم شركة عِلم بتقديم منتجات وخدمات ( بيانات متعددة المصادر عبر الأنظمة الذكية للتحليل الإحصائي المتقدم وتقارير الإحصائية) وفق منظومة القواعد والسياسات المعمول بها في الإحصاءات الرسمية.وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من قيمة التشاركية التي تعمل الهيئة العامة للإحصاء في إطارها، وتفعيل توجه الدولة الشراكة في بين القطاعين العام والخاص، ورغبة منها في ترجمة ذلك واقعاً ملموساً بإبرام الشراكات لغرض تطوير منتجاتها وتقديم خدمات البيانات الإحصائية لعملائها وفق أفضل المعايير الدولية.ويأتي توقيع اتفاقية الشراكة إيماناً بما تثمره تلك الشراكات من تكامل الأدوار بين الهيئة العامة للإحصاء وشركة "عِلم" في تطور القطاع الإحصائي وإسهامه بشكل إيجابي في صناعة القرار التنموي من خلال تقديم الخدمات الإلكترونية الآمنة وخدمات الربط بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وخدمات التدريب والإٍسناد الحكومي.يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء تقوم بتقديم خدمات ومنتجات متنوعة عبر "أكاديمية الإحصاء" الذراع الاستشاري للهيئة في تقديم الخدمات الاستشارية والمسوح الإحصائية، وتقديم البيانات الإحصائية، والخدمات التدريبية الإحصائية، والخدمات التنظيمية لممارسة العمل الإحصائي، وتهدف من خلالها إلى تقديم خدمات إحصائية ذات قيمة مضافة، وبناء القدرات في مجال الإحصاء وعلوم البيانات لدعم اتخاذ القرار في الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات والمشروعات المختلفة.ومن الحلول التي تقدمها "أكاديمية الإحصاء": تطوير كفاءة وفعالية استخدام البيانات المتوفرة لدى الهيئة، وتصميم المسوح حسب طلب العملاء لتوفير البيانات الداعمة لهم، وبناء القدرات الوطنية وتأهيلها في المجال الإحصائي، وتطوير منتجات نوعية متميزة لدعم عملاء الهيئة في القطاعين العام والخاص، ورفع جودة وموثوقية المنتج الإحصائي عبر إصدار التراخيص للأفراد والمنشآت وتطبيق المعايير الدولية، ورفع مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الإحصائي.الجدير بالذكر أنه يندرج ضمن اهتمامات شركة «عِلم» الدائمة، دعم المبادرات التقنية وتوطين التقنية، وتعمل بشكل مستمر على تعزيز أعمالها ومشاركة تجاربها وابتكاراتها في الأسواق التي تعمل فيها، علاوة على تيسيرها حلول متوافقة مع جميع احتياجات العميل، وذلك من خلال منصات متعددة القنوات، تتضمن خدمات الرقمنة، والحلول التدريبية والاستشارية، وحلول تقنية المعلومات، إضافة إلى تقديم الدعم الإداري والمساندة لمختلف العمليات.// انتهى //12:21ت م0053