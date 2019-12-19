جدة 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، في مكتبه اليوم، مدير سجون المنطقة السابق اللواء ماجد الدويش, بمناسبة تعيينه نائباً لمدير عام السجون, ومدير سجون المنطقة المُعين حديثاً العميد الدكتور إبراهيم الغامدي.وبارك سمو الأمير مشعل بن ماجد لهما بهذه الثقة, داعياً المولى عز وجل أن يوفقهما ومتمنياً لهما التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.من جهته، قدّم اللواء الدويش والعميد الغامدي بالغ الشكر والتقدير لسمو محافظ جدة على توجيهات سموه، مؤكدين على أن خدمة الوطن واجب يقوم به أبناءه وشرف عظيم يحظون به, سائلين المولى عز وجل أن يكونا وزملائهم عند حسن الظن.// انتهى //12:39ت م0055