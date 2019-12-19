حائل 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسقلد مدير شرطة منطقة حائل اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي بمكتبه أمس عدد من الضباط رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي القاضي بترقيتهم .وهنأ مدير شرطة المنطقة الضباط المرقين متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق في حياتهم العملية وأن تكون هذه الترقيات دافعًا لهم لبذل المزيد من العطاء.من جانبهم عبر المترقون عن سعادتهم بهذه الثقة الغالية سائلين الله عز وجل أن يوفقهم لخدمة الدين والملك والوطن .// انتهى //12:40ت م0056