الدمام 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسعقد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية أمس الاجتماع التحضيري لوضع الخطة العامة المبدئية للفعاليات والأنشطة والحملات المصاحبة لمنتدى المياه السعودي 2020 بالمنطقة الشرقية، برئاسة مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس عامر بن علي المطيري، وحضور مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس حمدي دبشي الشراري، ومديري الإدارات ورؤساء أقسام الفرع والمهندس حسين آل عباس من وكالة المياه بالوزارة.وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطة المبدئية الموضوعة من قبل الجهات الحكومية وإدارات وأقسام الفرع وطرح بعض الملاحظات على أن يتم العمل على إدخال التعديلات على الخطة وفق ما تفتضيه المصلحة العامة خلال الأيام القادمة.وأكد المهندس المطيري في ختام الاجتماع على سرعة إنجاز الخطة حسب الجدول المعد من قبل الجهات المعنية، مقدماً شكره لجميع العاملين على إعداد الخطة من مدراء إدارات ورؤساء أقسام والجهات المشاركة والمتعاونة.الجدير بالذكر أن منتدى المياه السعودي 2020 بالمنطقة الشرقية يقام خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس القادم، المصادف لاحتفاليات العالم باليوم العالمي للمياه.// انتهى //12:48ت م0057