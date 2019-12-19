الرياض 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسأجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام مؤخراً بالتعاون مع جمعية الأسر المنتجة(كفاف) استطلاعاً لآراء أفراد المجتمع حول الأسر المنتجة. وقد شارك في الاستطلاع عينة عشوائية بلغت (1351) فرد من مختلف مناطق المملكة. مثلت نسبة الذكور 55%، والإناث 45%. وقد تم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع.وجاءت أبرز نتائج الاستطلاع على النحو التالي:1- كشفت نتائج الاستطلاع أن 20% من الأسر تقوم بالعمل والإنتاج من المنزل لغرض البيع.2- أشار غالبية أفراد المجتمع بأنهم يقومون بالشراء من منتجات الأسر المنتجة بنسبة مثلت 81%. كما أن 86% ينصحون أقاربهم وأصدقائهم بالشراء من الأسر المنتجة.3- أكدت نتائج الاستطلاع ثقة أفراد المجتمع في جودة منتجات الأسر المنتجة بنسبة بلغت 73% بينما 4% فقط ليس لديهم ثقة، و 23% جاءت آرائهم محايدة.4- هناك درجة عالية من الثقة حول نظافة وسلامة الأغذية التي تقدمها الأسر المنتجة بنسبة بلغت 70%، بينما 7% ليس لديهم ثقة، و 23% محايدون.5- هناك ملاحظة من أفراد المجتمع حول أسعار منتجات الأسر المنتجة، حيث يرى 44% أنها مرتفعة، و 49% يرون أنها متوسطة بينما 2% فقط يرون أنها منخفضة، و 4% ليس لديهم معرفة بذلك.// انتهى //12:49ت م0059