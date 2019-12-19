القاهرة 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسبدأت اليوم أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية إزاء الخطوة غير القانونية التي قامت بها البرازيل من خلال فتح مكتب تجارى لها في مدينة القدس المحتلة كجزء من سفارتها لدى إسرائيل.وشارك في الاجتماع برئاسة مندوب العراق الدائم لدى الجامعة العربية السفير الدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي.وأعدت الأمانة العامة للجامعة العربية مذكرة شارحة حول المواقف والإجراءات التي يمكن للدول العربية اتخاذها لمواجهة قيام جمهورية البرازيل بعمل أحادي وغير قانوني من خلال فتح مكتب تجارى دبلوماسي لها بمدينة القدس المحتلة، وهو الأمر الذي يعد مخالفة فاضحة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية لمدينة القدس.وعرضت دولة فلسطين بالتشاور مع الأمانة العامة للجامعة على اجتماع المجلس مشروع بيان بشأن "رفض فتح مكتب برازيلي تجاري دبلوماسي في مدينة القدس" للنظر في الموافقة عليه وإصداره في ختام الدورة غير العادية.// انتهى //12:54ت م0061