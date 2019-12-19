الجزائر 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسأدى الرئيس الجزائري المنتخب عبدالمجيد تبون اليوم اليمين الدستورية في قصر الأمم للمؤتمرات.وأكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون (74 سنة) أثناء أدائه اليمين الدستورية سعيه في تدعيم المسار الديمقراطي في بلاده، واحترام حرية اختيار الشعب ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، والمحافظة على سلامة التراب الوطني.وفاز الرئيس عبدالمجيد تبون بنسبة 58,13 في المئة من الدورة الأولى للانتخابات التي جرت في ديسمبر، ليخلف عبدالعزيز بوتفليقة الذي استقال في أبريل 2019 .// انتهى //14:00ت م0090