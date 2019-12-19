الأفلاج 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واستواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الأفلاج، دورتها التدريبية " التبيان لتعليم الصغار القراءة بالقرآن " تستهدف معلمي ومعلمات القرآن الكريم، بالتعاون مع شركة التبيان التابعة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف.وتقام الدورة بواقع "30" ساعة تدريبية، يتخللها تطبيق عملي، واختبارات شفوية وتحريرية، ويتضمن البرنامج ثلاث فئات: الصغار (من سن الثالثة حتى السابعة)، والكبار، وغير الناطقين باللغة العربية.يذكر أن مخرجات برنامج التبيان تمكن خلال فصل دراسي واحد الطلاب من القراءة من أي صفحة من كتاب الله، ويتعلم كذلك الكتابة وبعض الآداب والقيم الإسلامية النبيلة.// انتهى //14:04ت م0091