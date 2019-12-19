مكة المكرمة 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسأقامت شرطة العاصمة المقدسة اليوم محاضرة بعنوان " تحليل الدلالة اللغوية في الحدث الكلامي " ضمن ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة لهذا العام 1441هـ تحت شعار " كيف نكون قدوة بلغة القرآن " وذلك ضمن حملة شرطة منطقة مكة المكرمة من خلال مبادرة " مُبين " بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة .وتناولت المحاضرة التي شارك فيها عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى أستاذ اللغويات بكلية اللغة العربية رئيس الجمعية السعودية للجودة بفرع منطقة مكة المكرمة الدكتور خالد أحمد الاكوع ومدير شرطة العاصمة المقدسة المكلف العميد ركن علوش بن بندور الحربي، التعريف بجماليات اللغة العربية وتعزيز استخداماتها في حياتنا اليومية، وإيضاح المفردات الجميلة وتعزيز الانتماء للغة العربية وربط صور النطق بالعربية مع هوية رجل الأمن، وتنمية قدرات منسوبي الشرطة حيال الاستخدام الأمثل للغة العربية الفصحى واستخدامها في العمل اليومي لرجل الأمن.فيما أكد مدير شرطة العاصمة المقدسة المكلف , أهمية على العمل المستمر والتطوير لتكون شرطة العاصمة أفضل جهاز أمني يعمل على خدمة أطهر بقاع الأرض.// انتهى //14:11ت م0092