الدمام 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسوقعت غرفة الشرقية، اليوم، مذكرة شراكة مجتمعية مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، والمعنية برعاية ومساندة ذوي الدخل المحدود من اللاعبين القدامى وأسرهم، وتنمية اللاعبين الحاليينووقع عقد الشراكة رئيس الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، ورئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية الكابتن ماجد أحمد عبد الله، بحضور أمين عام الغرفة، عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشرقية، وعدد من المسئولين الرياضيين والإعلاميين والمهتمين بالشأن الكروي في المنطقة الشرقية.ونصّت المذكرة باستفادة الجمعية من قاعات محاضرات وندوات الغرفة لعقد الفعاليات والبرامج الخاصة بها، ومقاعد مجانية للاعبين القدامى وأسرهم في عدد من البرامج التدريبية الـتي تنفذها الغرفة، كما تُسهم الغرفة في توظيف اللاعبين القدامى في الوظائف المتاحة وفق إمكانياتهم في مختلف القطاعات لدى القطاع الخاص من خلال مركز التوظيف التابع لها، وتُسهل على الجمعية الوصول لرجال الأعمال في المنطقة لتعريفهم بالجمعية وخدماتها وبرامجها، وغيرها العديد من البنود المحفزة لنشاطات الجمعية في المنطقة الشرقية.وعدّ رئيس الغرفة، الاتفاقية بمثابة خطوة هامة لأجل التعاون وتعزيز العمل المشترك بين الغرفة والجمعية فيما تهدف إليه وما تقدمه من رسالة سامية؛ بتقديم العون والمساعدة لكل فئات المحتاجين من أبناء هذا الوطن المعطاء، متمنيا أن تحقق الجمعية أهدافها المنشودة، وأن تكون نموذجًا يحتذى به، برسالتها السامية في خدمة أبناء هذا الوطن من المبتكرين والمتميزين في كافة المجالات وأن تكون هذه الاتفاقية بادرة طيبة ورافدًا للمزيد من النشاطات في خدمة المجتمع وأبنائه.من جانبه، أعرب الكابتن ماجد عبدالله، عن شكره وامتنانه لغرفة الشرقية، ودعمها الكبير للجمعية، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية سوف يكون لها أثر بالغ في تحقيق مستهدفات الجمعية وإيصال رسالتها إلى قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن الجمعية متخصصة في مجال الخدمات الاجتماعية وتعمل على رعاية ومساندة ذوي الدخل المحدود من اللاعبين القدامى وأسرهم، وتنمية اللاعبين الحاليين، وتهدف إلى توفير حياة كريمة للاعب المحتاج .// انتهى //14:14ت م0093