جدة 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسأنجزت جمعية البر بمحافظة جدة باكورة أعمالها وخططها الاستراتيجية في المرحلة المقبلة وخاصة فيما يتعلق بكفالة الأيتام ورعاية مرضى الفشل الكلوي ، مفعلة في هذا الجانب مبدأ الاتفاقيات والشراكات مع الجهات الداعمة للعمل الخيري تعزيزاً وتفعيلاً لبرامجها الخيرية ، مما يعود بالنفع والخير على المستفيدين بتحقيق دور المسؤولية الاجتماعية من قبل الشركات والمؤسسات لدعم هذه التوجهات وفق رؤية المملكة 2030.وجددت الجمعية في هذا الصدد شراكتها مع "الجزيرة تكافل" للتبرع بفائض أرباح مشتركي برنامج "السنبلة" للصدقة الجارية وذلك لمساندة الأعمال الخيرية والتفاعل الإيجابي في مثل هذه الأعمال الخيرية والوصول لخدمة المجتمع بطريقة أكثر تميزاً .من جهته أوضح معالي رئيس مجلس إدارة جمعية البر بمحافظة جدة الدكتور سهيل بن حسن قاضي أن الجمعية التي قطعت شوطاً في خدمة العمل الخيري تجاوز الـ 40 عاماً ، تهدف لتقديم المساعدات العينية والنقدية وتقديم الخدمات الاجتماعية مثل الرعاية التعليمية والثقافية والصحية من فتح العيادات الخيرية ومراكز غسيل الكلى والمستوصفات وخلافه مما له علاقة بالخدمات الإنسانية .وقال : بذلت الجمعية مجهودات كبيرة في إقامة دور ومؤسسات اجتماعية لإيواء ورعاية الكبار والصغار ونشاطات نوادي البر ومراكز الأحياء ، وعقد الدورات التدريبية التي تخدم المستفيدين من الجمعية وإقامة أسواق خيرية للتعريف بالجمعية وأنشطتها ، واعداد البحوث والدراسات العلمية والاجتماعية وتقديم خدمات الإرشاد والتوعية وعقد الندوات والمحاضرات والأمسيات الخيرية .وأشار إلى أن شراكة "الجزيرة تكافل" حققت العام الماضي نجاحات متعددة وشكلت إضافة كبيرة للجمعية من خلال تخصيص أرباح البرنامج لكفالة الأيتام والمساهمة في غسيل الكلى للحالات التي تبنتها الجمعية ، والتي تنص على تخصيص تبرعات فائض برنامج السنبلة لمساعدة مرضى الفشل الكلوي والأيتام وذلك بتبني العديد من الحالات من كلا الفئتين لتوفير العلاج والرعاية المتميزة لهم .بدوره أفاد العضو المنتدب للجزيرة تكافل صقر بن عبداللطيف نادر شاه أن جمعية البر حققت نجاحات ملموسة في تفعيل شراكاتها مع الداعمين للعمل الخيري مشيرا إلى أن برنامج "السنبلة" يستثمر مدخرات العملاء في صناديق متحفظة ، ثم توزيعها بشكل دوري على أعمال الوقف الخيري في جمعية البر ، حيث وصل النمو في التوزيعات منذ توقيع الاتفاقية العام الماضي إلى 200% .// انتهى //14:19ت م0094