الرياض 22 ربيع الآخر 1441 الموافق 19 ديسمبر 2019 واس.دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض منسوبي التعليم العام والأهلي إلى المشاركة في جائزة خليفة التربوية في دورتها الـ13 لعام 2019/ 2020، التي تهدف إلى تحفيز المميزين في الميدان التعليمي وتشجيع الممارسات التربوية الإبداعية في الوطن العربي بإيجاد جو تنافسي يرتقي بقدرات التربويين في الميدان.وحث المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي على المشاركة في مجالات جائزة خليفة التربوية التي تشمل الشخصية التربوية الاعتبارية، والتعليم العام، والبحوث التربوية، والتأليف التربوي للطفل، والإبداع في تدريس اللغة العربية، والمشروعات والبرامج التعليمية.ونوه المدير العام إلى أن تقديم المشاركات وجميع الإجراءات إلكترونيا عن طريق موقع الجائزة (www.khaward.ar)، حيث بدأ استقبال طلبات المتقدمين في مجالات الجائزة على مستوى الوطن العربي وتستمر حتى نهاية ديسمبر الجاري الموافق 5 جمادى الأولى 1441 هـ.// انتهى //14:22ت م0095