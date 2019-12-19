الرياض 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسوقع معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو, عقدًا مع شركة متخصصة لتأمين آليات ومعدات متطورة للإطفاء والإنقاذ والدعم اللوجستي لفرق ومعدات الدفاع المدني الميدانية.ونوه معاليه, بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لقطاع الدفاع المدني من اهتمام ودعم غير محدود لتطوير قدراته من الآليات والتجهيزات الفنية لأداء مهامه على الوجه الأمثل في حماية مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه.وأوضح أن هذا العقد يأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية بضرورة تزويد الدفاع المدني بأحدث المعدات والآليات، ووفقًا لأرقى المواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة في تصنيع آليات الدفاع المدني.وأكد معالي الفريق سليمان العمرو, أن هذه المعدات تختص بأعمال مواجهة المخاطر في حوادث الأنفاق والأسواق المغلقة وموسم الحج والعمرة وكذلك لمواجهة حوادث المباني العالية والمستودعات المغلقة وحوادث الطرق السريعة والبرية, بالإضافة إلى إسهامها في مكافحة الحرائق الصناعية للحفاظ على المكتسبات الوطنية وسلامة أبناء الوطن والمقيمين وتحقيق السلامة والحماية من المخاطر كافة لا قدر الله.// انتهى //14:30ت م0099