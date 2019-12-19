الرياض 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسافتتح عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للطائرة ورئيس لجنة الحكام الرئيسية عبد الله العدوان دورة الحكام الواعدين بمعهد إعداد القادة بالرياض, بحضور أمين عام الاتحاد السعودي للكرة الطائرة عبد العزيز القرناس .وألقى القرناس كلمة أشاد فيها بمثل هذه الدورات الهادفة التي تساعد على تطوير وصقل مثل هؤلاء الواعدين مثمناً دعم رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور ابراهيم البابطين.ثم ألقى العدوان كلمة شكر فيها حضور القرناس ودعم رئيس الاتحاد للحكام موضحاً بأن اللجنة سبق وأن أقامت في السنوات الماضية دورات مماثلة حاضر فيها رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي وأخرى حاضر فيها رئيس لجنة الحكام الآسيوية مركزاً على أهمية هذه الدورات والبرامج التي تساعد على تطوير وارتقاء الحكام والهدف منها إيجاد قاعدة صلبة للتحكيم في مختلف مناطق المملكة.بعد ذلك ألقى نائب رئيس لجنة الحكام الرئيسية صالح الغامدي محاضرة عن واجبات الحكام قبل وأثناء التحكيم للمباريات.الجدير بالذكر أن عدد الحكام الواعدين الذين شاركوا في الدورة 60 حكماً من مختلف مناطق المملكة.// انتهى //14:35ت م0103