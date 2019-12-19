رام الله 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن الانتخابات لن تكون إلا بمشاركة أهلنا في القدس من قلب العاصمة المحتلة، ولن نقبل بغير ذلك.وقال اشتية في كلمة له اليوم، على أن الشعب الفلسطيني بحاجة للانتخابات أكثر من أي وقت مضى، لأننا نحتاج إلى الديمقراطية، مبينا أن من أراد إزاحة القدس عن طاولة المفاوضات أراد إخراجها من سياقها الفلسطيني، ولن نقبل ذلك.// انتهى //15:48ت م0151