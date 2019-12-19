عام / رئيس الوزراء الفلسطيني: الانتخابات لن تكون إلا بمشاركة القدس
الخميس 1441/4/22 هـ الموافق 2019/12/19 م واس
رام الله 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن الانتخابات لن تكون إلا بمشاركة أهلنا في القدس من قلب العاصمة المحتلة، ولن نقبل بغير ذلك.
وقال اشتية في كلمة له اليوم، على أن الشعب الفلسطيني بحاجة للانتخابات أكثر من أي وقت مضى، لأننا نحتاج إلى الديمقراطية، مبينا أن من أراد إزاحة القدس عن طاولة المفاوضات أراد إخراجها من سياقها الفلسطيني، ولن نقبل ذلك.
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15:48ت م
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