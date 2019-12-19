بغداد 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم, مقتل ثمانية من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي بضربتين صاروخيتين في قاطع عمليات صلاح الدين شمال بغداد.وأفادت الخلية في بيان صحفي بأن مفرزة للصواريخ قامت بمعالجة مجموعة مكونة من خمسة إرهابيين يستقلون ثلاثة دراجات نارية أثناء دخولهم إلى أحد الأوكار في جبل "قره جوغ" بقاطع قيادة عمليات صلاح الدين مما أسفر عن مقتلهم جميعاً.وأوضحت أن مفرزة الصواريخ ذاتها تمكنت من معالجة مجموعة إرهابية ثانية أثناء محاولتها إخلاء جثث القتلى في الموقع المذكور، مما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم.// انتهى //15:49ت م0152