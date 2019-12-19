المدينة المنورة 22 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 19ديسمبر 2019 م واستميزت المدينة المنورة بثقافات وعادات وتقاليد متعددة أنعكس على تنوع الأكلات الشعبية فيها حيث تحظى بعض هذه الأكلات بإقبال كبير خاصة في هذه الأجواء الباردة.وأجمع العديد من السيدات على ضرورة الأكلات الشعبية في الأجواء الباردة لاحتياج الجسم لمثل هذه الأطعمة للكبار والصغار .وبينت ربة البيت مريم الحربي أن الأكلات الشعبية تحتوي على اللبن والتمر ودقيق البر والسمن والعسل وهي صحية وتعطي الجسم طاقة وحيوية.وقالت المواطنة أحلام سعيد أنا حريصة على إعداد الأكلات الشعبية دائما في فصل الشتاء بشكل مستمر يوميا لأنها تعطي الطاقة اللازمة والتدفئة .وأضافت أن من الأصناف الرئيسية التي لا تكاد تخلو السفرة المدينية منها المعصوب والهريسة والجريش إضافة إلى الأصناف الحلوة مثل القشد والحيسة والحنيني//انتهى//15:50ت م0154