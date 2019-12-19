الرياض 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسشارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، في الدورة الثالثة لمنتدى المرأة العربية الصينية، الذي افتتحه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في جامعة الأمير نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.وأعد المركز في المعرض المصاحب للمنتدى جناحًا يتضمّن التعريف بالجهود الذي قدمها في مجال رعاية ودعم المرأة وتمكينها في شتى المجالات مع الحفاظ على مكانتها.كما اشتمل جناح المركز على عروض مرئية بالبرامج والنشاطات الإغاثية والإنسانية المقدمة للدول المستفيدة، وكتيبات تعريفية بإنجازات المركز تبرز مكانته الدولية بوصفه الذراع الإنساني للمملكة في الخارج.وحظي الجناح بزيارة العديد من مرتادي المعرض الذين اطلعوا على محتوياته المختلفة وأشادوا بمستوى التنظيم والتميز الذي ظهر به.// انتهى //15:52ت م0155