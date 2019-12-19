الرياض 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واساختتمت اليوم دورة الحكام المستحقين للترفيع لكرة الطاولة التي أقيمت بمعهد إعداد القادة بمدينة الرياض بإشراف الاتحاد السعودي لكرة الطاولة.وحاضر بالدورة الحكم الدولي / سلمان العتيبي, بمشاركة 20 حكماً من مختلف مناطق المملكة وهم : ( عبدالرحمن الفوزان – منصور المسعود –ناصر الفوزان – محمد الراشد – فهد الفوزان – ابراهيم الجوهر – يوسف الشاهين – احمد عريشي – محمد ال ظافر – عبدالله العتيبي – عبدالمجيد العتيبي – ممدوح العتيبي – احمد الدوسري – ممدوح العتيبي – طلال الاسمري – محمد المرشد – عبدالله العتيبي- سلطان الدوسري – فارس العجيان – بدر الجوهر ).وقدم الحكم العتيبي شكره لرئيس الاتحاد السعودي للعبة عبدالعزيز السعيد ولرئيس لجنة المسابقات والحكام عبدالراحمن الراشد على ثقتهم في تكليفه كمحاضر بالدورة ولإدارة معهد إعداد القادة على حسن التنظيم واستضافة الدورة.// انتهى //16:00ت م0156