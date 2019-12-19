أبهـا 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسوزع فريق بصمة بيشة التطوعي بالتعاون مع بلديات الحازمي والنقيع وتبالة , 553 كسوة شتاء لعمّال النظافة, ضمن مبادرة " شِتاؤكم أدفى٢ ".وتهدف المبادرة إلى تقديم كسوة الشتاء لعمال النظافة وحمايتهم من البرد القارس وقت العمل وإشعارهم بأنهم جزء مهم من هذا المجتمع, حيث اشتملت كل حقيبة على " شال - قفاز - قبعة – جوارب ".// انتهى //16:06ت م0160