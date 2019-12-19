اجتماعي / فريق بصمة التطوعي في بيشة يوزع 553 كسوة شتاء لعمال النظافة
الخميس 1441/4/22 هـ الموافق 2019/12/19 م واس
أبهـا 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس
وزع فريق بصمة بيشة التطوعي بالتعاون مع بلديات الحازمي والنقيع وتبالة , 553 كسوة شتاء لعمّال النظافة, ضمن مبادرة " شِتاؤكم أدفى٢ ".
وتهدف المبادرة إلى تقديم كسوة الشتاء لعمال النظافة وحمايتهم من البرد القارس وقت العمل وإشعارهم بأنهم جزء مهم من هذا المجتمع, حيث اشتملت كل حقيبة على " شال - قفاز - قبعة – جوارب ".
// انتهى //
16:06ت م
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