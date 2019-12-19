الكويت 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على ارتفاع المؤشر العام 4ر33 نقطة ليبلغ مستوى 18ر6195 نقطة بنسبة 54ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 4ر179 مليون سهم تمت من خلال 7935 صفقة نقدية بقيمة 57 مليون دينار كويتي (نحو 188 مليون دولار أمريكي).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3ر16 نقطة ليصل الى مستوى 8ر4860 نقطة بنسبة 34ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر89 مليون سهم تمت عبر 2847 صفقة نقدية بقيمة 2ر5 ملايين دينار.// انتهى //16:09ت م0161