أبوظبي 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسالتقى وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية في بنغلاديش محمد شهريار علم والذي يزور الإمارات حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات الثنائية والدولية إلى جانب العلاقات بين البلدين، وسبل دفع التعاون الثنائي قدماً وتطويره في عدد من الأوجه، إضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء عدد من التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //16:09ت م0162