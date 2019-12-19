الرياض 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير خارجية دولة إريتريا عثمان صالح محمد.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسُبل تطويرها، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.حضر اللقاء معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أريتريا صقر بن سليمان القرشي.// انتهى //16:11ت م0163