جدة 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسشاركت هيئة الهلال الأحمر اليوم في فعاليات ماراثون "هيا نمشي معاً " في نسختها الثامنة ,بفرق إسعافية ، بمشاركة حوالي 880 متسابقاً , إلى جانب عدد من المتطوعين من طلاب المدارس، وبعض الرياضيين الشباب، ومجموعات تطوعية لمساندة الرياضيين من ذوي الإعاقة الذهنية.ويهدف المارثون الذي أقيم بمركز العون بجدة , إلى نشر التوعية والحث على تقدير فئة ذوي الإعاقة من قبل المجتمع , كما يعد فرصة للرياضيين من ذوي الإعاقة التعريف بمواهبهم وإمكانياتهم الرياضية، فيما يوفر مساحة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية التفاعل والاندماج إجتماعيًا مع بعضهم البعض , ما يعد منبراً لحشد طاقات ذوي الإعاقة وتشجيع ممارسة الرياضة بينهم.// انتهى //17:11ت م0173