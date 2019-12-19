الرياض 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسرأس مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري للأشخاص ذوي الاعاقة، بحضور عدد من ممثلي القطاعات المختلفة ( وزارة الصحة وإدارة التعليم والدفاع المدني والمرور )، إلى جانب ممثلين لذوي الاعاقة بمختلف اعاقاتهم (سمعية وبصرية وحركية).ونوقشت في الاجتماع محاور عدة؛ أهمها تفعيل الشراكة مع هيئة الأشخاص ذوي الاعاقة لتوحيد العمل وتظافر الجهود من أجل هذه الفئة ، ووضع مرجعيه خاصة وواضحه ، والتوسع في القبول الجامعي لهم من حيث الالتحاق بالتخصصات الملائمة وإنشاء مراكز دعم للطلاب في جميع الجامعات بما يتناسب مع اعاقاتهم، وإعفائهم من بعض الاختبارات كاختبار قياس.كما نوقش خلال الاجتماع أهمية تهيئة بيئة العمل ومرافق المنشآت الخدمية لذوي الإعاقة ، إضافة إلى أهمية وجود معاهد حكومية لتدريب وتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة، ولخصوصية المرأة نوقش مقترح بمنح النساء من ذوات الاعاقه تأشيرات استقدام سائقات، وشدد المجتمعون على استخدام مصطلح “الاشخاص ذوي الاعاقة “ حسب توجيهات المقام السامي .ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية بهدف بناء تصوّر مشترك مع الأشخاص ذوي الإعاقة لتحسين حياتهم واندماجهم الاجتماعي ولإيصال صوتهم للمسؤولين.// انتهى //17:32ت م0178