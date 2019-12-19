‏ظهران الجنوب 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسأنهت إدارة التعليم بسراة عبيدة استعداداتها لاستقبال أكثر من 19 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية لتأدية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1441/1440هـ الأحد المقبل، ويشمل ذلك طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بناءً على قرار تعديل لائحة تقويم الذي صدر مؤخراً .وأوضح مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي الاستعداد للاختبارات النهائية في جميع مدارس المحافظة التعليمية ، وتم تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات ،كما تم اعتماد خطة للزيارات الميدانية لجميع القيادات التعليمية والإشرافية وكذلك للمشرفين والمشرفات في الإدارة ومكتب التعليم ، وزيارة المدارس ومتابعة سير الاختبارات والتأكد من مراعاة الفروق الفردية وشمولية الأسئلة للمنهج الدراسي ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المنظمة لبناء الأسئلة، ومتابعة أعمال الكنترول واللجان والسجلات المنظمة للعمل في المدارس ورصد كافة الملاحظات في استمارة معدة مسبقًا لتنظيم سير الاختبارات .//انتهى//17:33ت م0179