الاحساء 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسنظّمت جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء أمس، ممثلةً بفريق عطاء التطوعي لذوي الإعاقة الحركية وفريق ضياء التطوعي لذوي الإعاقة البصرية التابعين ورشة عمل " فن الإلقاء "، بحضور المدير التنفيذي للجمعية عبداللطيف الجعفري، وذلك بمقر الجمعية .وتناولت الورشة التي قدمها ناصر السلمان الحديث حول فنون الإلقاء والخطابة، إضافةً إلى خصائص الصوت ولغة الجسد، كما عرّج "السلمان" على مظاهر الخوف أثناء الخطابة وأبرز أساليب التغلب عليها.من جهته أشار الجعفري إلى اهتمام الجمعية بإقامة مثل هذه البرامج التي تسهم في إكساب ذوي الإعاقة العديد من المهارات والخبرات، وتعزز لديهم ثقتهم بأنفسهم؛ الأمر الذي من شأنه رفع مستوى الاستقلالية، وإتاحة الفرصة أمامهم للاندماج بصورة أكبر في المجتمع.// انتهى //17:42ت م0180