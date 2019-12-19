حفر الباطن 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسالتقى رئيس مجلس إدارة غرفة حفر الباطن رفيدان بن دمخ المطيري أمس، مدير عام جمرك منفذ الرقعي علي الحمامة، وذلك بمقر الغرفة .وناقش اللقاء استراتيجية الجمارك السعودية وما تضمنتها من مبادرات، حيث قدّم مدير عام جمرك الرقعي عرضًا حول برنامج الفسح خلال 24 ساعة وأثره الإيجابي على بيئة قطاع الأعمال وما تحقق من نتائج لهذا البرنامج الذي أسهم في تقليص فترة الفسح الجمركي إلى أقل من 24 ساعة، مستعرضاً أهمية خاصية "التقديم المسبق" للبيانات ودورها الكبير في سرعة ومرونة إنهاء الإجراءات الجمركية للإرساليات الواردة، داعيًا جميع المستوردين والمنشآت إلى الاستفادة من هذه الميزة، مؤكدًا أن تقليل فترة الفسح الجمركي للواردات إلى أقل من 24 ساعة تتطلب من المستورد "التقديم المسبق" للمستندات اللازمة للاستيراد.وتضمنت محاور اللقاء التعريف بالنافذة الواحدة "منصة فسح" والدور الذي تقوم به نحو تنظيم عمليتي الاستيراد والتصدير، والخدمات التي تُقدمها المنصة لجميع عملاء الجمارك السعودية التي تشمل أكثر من 145 خدمة، وتطرق إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي يوفر العديد من مزايا تيسير التجارة للأعضاء المنضمين فيه.ويهدف اللقاء إلى التعريف بمبادرات الجمارك السعودية نحو تيسير التجارة، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والهيئة العامة للجمارك السعودية، حيث تسعى الجمارك من خلال هذا اللقاء إلى تعزيز التواصل مع شركائها في العمل الجمركي.// انتهى //17:42ت م0181