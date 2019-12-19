القاهرة 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا لدى إغلاق التعاملات اليوم، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، في مقابل عمليات بيع من جانب المستثمرين المحليين والعرب.وأظهرت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة تداول نهاية تعاملات الأسبوع، ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 31ر0%، ليبلغ 19ر13872 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا، بنحو 01ر0% ليصل إلى 01ر 1393نقطة.في المقابل سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" تراجعا بنسبة 15ر0%، ليبلغ 56ر529 نقطةوأوضحت الإحصائيات الختامية لجلسة التداول أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ربح نحو 300 مليون جنيه، لينهي التعاملات عند 8ر701 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت مليار جنيه ونصف.// انتهى //17:44ت م0183