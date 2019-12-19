المنامة 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسأقفل مـؤشر البحريـن العام اليـوم عند مستوى 1,584.06 بارتفاع قدره 0.32 نقطة مـقارنـة بالإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحريـن الإسلامـي عند مستوى 768.75 بانخفاض قـدره 0.05 نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.وتداول الـمستثـمرون في "بـورصة البحريـن" 2.45 مليون سهم، بقيـمة إجـمـالية قدرها 871.36 ألف ديـنـار بـحريــنـي، تـم تنفيذها من خلال 71 صفقة.وركز الـمستثـمرون تعاملاتـهم على أسهم قطاع البنوك التجارية والتي بلغت قيـمة أسهمه الـمتداولـة 412.73 ألف ديـنـار أي ما نسبته 47.37% من القيـمة الإجـمـالية للتداول وبكـمية قدرها 1.16 مليون سهم، تـم تنفيذها من خلال 29 صفقة.// انتهى //17:44ت م0185