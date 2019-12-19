الخُبر 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسأطلقت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية اليوم، جائزتها في التميز البحثي، بحضور الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن أسعد عبده، وذلك في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الخُبر.وألقى نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأطباء البروفسور عبد الله الحربش كلمة الشؤون الأكاديمية عبر فيها عن سعادته بإطلاق " جائزة الدكتور سليمان الحبيب للتميز البحثي " بمبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال.عقب ذلك ألقى الأمين العام للجائزة الدكتور عوض العمري كلمة أوضح فيها أن إطلاق الجائزة يأتي دعماً لمسيرة البحث العلمي وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن الجائزة تحمل ستة أقسام في عدد من المجالات.من جانبه نوه الدكتور أيمن أسعد عبده بالدعم الكبير وغير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الصحي حتى أصبحت مستويات الخدمات الصحية منافساً لأرفع المستويات العالمية.وفي ختام الحفل سلم الدكتور سليمان الحبيب درعاً تذكارياً لأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية.// انتهى //17:50ت م0187