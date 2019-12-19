نجران 22 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسعقدت لجنة التنمية السياحة بمحافظة ثار والمراكز التابعة لها، اليوم، جلستها الأولى، برئاسة المحافظ محمد بن عفيصان، وذلك بمقر المحافظة.وجرى خلال الجلسة مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الاجتماع للخروج بتوصيات من شأنها استقطاب السياح للمحافظة والمراكز التابعة والمواقع الأثرية، وتوفير الخدمات .وأكد المحافظ ضرورة العمل لتحقيق تطلعات وتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، مشيراً إلى مايضمه مركز حمى من الآثار التاريخية القديمة، وكذلك منتزه الحزم بالمحافظة الذي يعد من أكبر المنتزهات الطبيعية في المنطقة.//انتهى//19:02ت م0212