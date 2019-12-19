الجزائر 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسرفض الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون التدخل في الشأن الداخلي لبلاده.وأكد تبون في أول خطاب له بعد تسلمه رئاسة بلاده أن الجزائر ستعمل على بناء علاقات صداقة مع كل دول العالم, والإسهام في تحقيق السلم والأمن العالميين, إضافةً إلى محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة ومختلف الآفات العالمية.وأوضح الرئيس الجزائري أن بلاده تمد يدها لكل الدول العربية وتسعى للحفاظ على حسن الجوار، وتحسين العلاقات الأخوية والتعاون مع كل دول المغرب العربي, مشددًا على بذل المزيد من الجهد لاستقرار ليبيا والحفاظ على وحدتها الترابية والشعبية.// انتهى //19:05ت م0214