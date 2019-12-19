القريات 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسرأس مدير تعليم محافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي رئيس الفريق التنفيذي لأندية الحي بمكتبه اليوم , اجتماع لجنة الاستعداد لمهرجان أندية الحي الترفيهية التعليمية بالمحافظة ، بحضور ممثلي أندية الحي وأعضاء الفريق ، والذي سيقام خلال إجازة منتصف العام الدراسي.وتم خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال الذي تضمن تشكيل لجان المهرجان وعمل خطة لجان المهرجان، وكذلك استعراض خطة عمل اللجان والبرامج التي سيتم تنفيذها بالمهرجان.وحث الدكتور الثبيتي الجميع على بذل المزيد من الجهود التي تدعم تنظيم الفعاليات الهادفة والمفيدة.// انتهى //19:23ت م0215