الدمام 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسنظم تعليم الشرقية بالتعاون مع شركة تطوير للمباني TBC المنفذة لمشروعات وزارة التعليم اليوم، ورشة عمل خاصة بشرح تطبيق "مدرستي"، بحضور المستشار التعليمي والإداري بتعليم المنطقة فهد الغفيلي، والمشرف العام بشركة تطوير للمباني على مشاريع المنطقة الشرقية المهندس ماجد العوجان، والمدير التنفيذي بالشركة لإدارة المرافق المهندس عادل الرويشدي، ومديري ومديرات مكاتب التعليم بتعليم المنطقة وعدد من مديري الإدارات، إلى جانب ممثلين عن شركة المجال للنظافة، وذلك في مقر إدارة التعليم بالدمام.وأكد مساعد مدير عام التعليم للخدمات المساندة بالمنطقة الشرقية سعيد الزهراني، سعي وزارة التعليم بإشراف مباشر من وزيرها معالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بمتابعة من قبل معالي النائب ومعالي المساعد، للمضي قدما تجاه مواكبة التطوير المستمر لخارطة المنظومة التعليمية وخير شاهد على ذلك اسناد العديد من الأعمال لشركاء الوزارة من الشركات المتخصصة في عدة مجالات حيوية ومنها النقل المدرسي، وأعمال صيانة ونظافة المباني المدرسية، وأضاف يأتي كل ذلك لتخفيف الأعباء على القيادة التعليمية للتفرغ للعمل على تجويد ودفع عجلة البرامج التعليمية التي تتبناها وزارة التعليم تماشياً مع الاهتمام والدعم الكبير الذي تولية حكومتنا الرشيدة "أعزها الله" لقطاع التعليم لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها من خلال بوابة التعليم باعتبارها أحد ركائز رؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموحة.وشهدت الورشة تقديم فريق عمل تطبيق "مدرستي" عرضاً مرئياً تضمن شرحاً وافياً عن التطبيق، وآليات استخدامه من قبل قياديي المدارس ومنسوبيها المكلفين بالتواصل مع شركة TBC من خلال التطبيق الذي يسمح برفع الطلبات الخاصة بإدارة المرافق التعليمية، ومتابعتها، من خلال منصة واحدة، لتسهيل القيام بالطلبات ومتابعتها، بين قائد المدرسة والمقاول المسؤول عن حل مشكلة نظافة المرفق التعليمي، حيث يتميز التطبيق بإتاحته إرسال الطلب للجهة المعنية بنظافة المرفق في أقل وقت ممكن، وبوضوح وسهولة من خلال تسجيل قائد وقائد المدرسة الدخول عن طريق اسم مستخدم وكلمة مرور، ثم اختيار طلب جديد،ثم اختيار المشكلة ووصفها، وإرفاق صورة لعرض المشكلة للمستقبل إن أراد، مع النقر على خيار (التالي) لاختيار المبنى الذي يوجد بها المشكلة، ثم اختيار المكان مع ملء بيانات التواصل التابعة له، وأخيرًا إرسال الطلب لتلقي الخدمة.يذكر أنه تم اعتماد المرحلة الأولية للإستفادة من تطبيق "مدرستي" لتشمل خدمات تقديم النظافة للمدارس التابعة لمكاتب التعليم في كل من الدمام والخبر والظهران والقطيف بقطاعيها البنين والبنات، على أن تشمل بقية المكاتب في المرحلة الثانية القريبة القادمة.// انتهى //19:25ت م0216