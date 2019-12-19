عرعر 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسأعلنت لجنة الانتخابات بالغرفة التجارية والصناعية بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، أسماء الفائزين بعضوية مجلس الإدارة للدورة العاشرة، بعد انتهاء التصويت الإلكتروني التي خصصته وزارة التجارة والاستثمار.وفاز الأعلى بالتصويت الإلكتروني من فئة التجار كل من، موسى بن عبدالله العنزي (356) صوتاً، سلطان بن خلف العنزي (312) صوتاً، نواف بن مزعل الذايدي (290)صوتاً، عيسي بن معيوف العنزي (284)صوتاً، شايش بن عواد العنزي (257)صوتاً، عافت بن عليان الرويلي (255)صوتاً.// انتهى //19:28ت م0218