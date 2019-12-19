الرياض 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسوقع نادي الرياض الأدبي اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، تهدف إلى تحقيق التكامل مع مؤسسات الوطن الثقافية والعلمية لتحقيق رؤية المملكة 2030 الساعية إلى تحقيق النمو المعرفي والحضاري، وإتاحة المعرفة لكل شرائح المجتمع .وتقضي الاتفاقية بتنفيذ فعاليات تتصل بالاهتمامات الثقافية والأدبية المشتركة بين الطرفين، من منطلق الشراكة في الأهداف والرؤى، و شملت الاتفاقية التبادل الثقافي والمعرفي من خلال إقامة الندوات والملتقيات، وتنظيم الدورات والمحاضرات وورش العمل، و برامج للطباعة والنشر والإصدارات المشتركة، مع عدد من المسابقات العلمية والأدبية والثقافية، إضافة إلى الأنشطة المصاحبة للفعاليات ذات الصلة بالأهداف المشتركة بين المؤسستين كإقامة المعارض والزيارات والجولات .وحددت الاتفاقية التي وقعتها معالي مدير الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، ورئيس مجلس إدارة النادي الأدبي بالرياض الدكتور صالح بن عبدالعزيز المحمود أهداف التعاون بين النادي والجامعة، في نقاط رئيسة تتمحور حول تقديم خدمة مجتمعية راقية تتمثل في توفير بيئة معرفية تفاعلية متجددة داعمة للحراك الثقافي .وأكد المحمود أن الاتفاقية تأتي ضمن خطة ممنهجة من النادي الأدبي بالرياض لصناعة منظومة من الشراكات مع المؤسسات العلمية والثقافية في العاصمة، من أجل تفعيل الحراك الثقافي، وتحفيزه، والاستفادة من تمازج الخبرات والإمكانات المتاحة، وسعيا من النادي لتحقيق خطته الثقافية التي تهدف إلى الانسجام مع رؤية 2030 لتحقيق جودة الحياة ، ودعم الشباب المبدع الذي يعد ركيزة المستقبل ورهان المملكة القادم .من جانبها بينت عميدة شؤون المكتبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة حنان الصقيه أن الاتفاقية ستسهم في خلق بيئة معرفية تفاعلية متجددة تعكس الدور الريادي الذي تتطلع له الجامعة، وذلك من خلال جملة من الفعاليات المشتركة التي تتصل بالاهتمامات العلمية والأدبية والثقافية بين الطرفين والمشتملة على عدد من الدورات والمحاضرات وورش العمل والمسابقات، إضافة إلى إقامة عدد من الندوات والملتقيات والأنشطة ذات الصلة بإشراف الجهة المنفذة عمادة شؤون المكتبات بجامعة الأميرة نورة.وأوضحت الصقيه أن مجمل الاتفاقيات التي تعقدها الجامعة تصب في مصلحة جيل المستقبل وأبنائه، مشيرة إلى أن توقيع اتفاقيات مع المؤسسات الثقافية يدعم هذا التوجه من خلال التشارك في تطوير ثقافة الطالبة وتنمية مداركها المعرفية ومهاراتها الاجتماعية بما يعزز جودة التعليم وتحسين مخرجاته للإسهام في النهضة الوطنية وتحقيق رؤية الوطن ورفع رايته عالميا .و قالت " إن دعم النادي الأدبي بالرياض للمبادرات المقترحة من الجامعة ومنها مبادرة (بيت الثقافة) المقدمة من عمادة شؤون المكتبات سيكون له بالغ الأثر في رفع مستوى الوعي الثقافي لأفراد المجتمع " . // انتهى //19:32ت م0219