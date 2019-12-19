الرياض 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسحقق فريق النصر فوزًا على مضيفه العدالة بنتيجة 3 - 0 في المباراة التي جرت بينهما اليوم لحساب الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وافتتح اللاعب نورالدين امرابط النتيجة للنصر في الدقيقة 16 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ، وفي الدقيقة 43 ضاعف جوليانو النتيجة بعد تمريرة رائعة من عبدالرزاق حمدالله وضعته منفردًا أمام المرمى ليودع الكرة في الشباك ، واختمم بيتروس الثلاثية في الدقيقة 84 بعد ركلة ركنية نُفذت سريعًا ليسددها اللاعب في الزاوية الضيقة للحارس.وبتلك النتيجة عزز فريق النصر صدارته برصيد 26 نقطة فيما توقف رصيد العدالة عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر.// انتهى //19:36ت م0220