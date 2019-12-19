الجزائر 21 ربيع الثاني 1441 هجري الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسكلف الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون اليوم وزير الخارجية صبري بوقادوم رئيسًا للوزراء.وأفاد بيان رئاسي أن الرئيس تبون عين وزير السكن الحالي كمال بلجود بتولي حقيبة وزير الداخلية بالنيابة, كما أصدر أمرًا لباقي أعضاء حكومة تصريف الأعمال بمواصلة أداء مهامهم إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.// انتهى //19:44ت م0223