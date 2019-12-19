أبوظبي 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم، اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان عمران خان.وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة، إضافةً إلى استعراض آخر المستجدات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حولها.// انتهى //19:48ت م0224