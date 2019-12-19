الرباط 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المغربي ناصر بوريطة اليوم وزيرة العلاقات الدولية للسلفادور ألكسندرا هيل تينوكو التي تزور الرباط حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وإطلاق مشاريع عملية لفائدة البلدين .وذكر المسؤول المغربي في تصريح صحفي عقب اللقاء أن المغرب والسلفادور قررا فتح سفارة للسلفادور بالرباط، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والزراعية والسياحية .وأشار إلى أن البلدين اتفقا على التنسيق والتشاور السياسي بشأن كل القضايا العربية والأفريقية وكذا القضايا التي تهم المنظمات الدولية والإقليمية.// انتهى //19:49ت م0225